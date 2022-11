Risiko für Gürtelrose steigt bei Covid: Herpes-Zoster-Impfung schützt

In Österreich ist für alle ab 50 eine Herpes-Zoster-Impfung empfohlen.

Wien – Die Gefahr für eine oft schmerzhafte Gürtelrose steigt ab dem Alter von 50 Jahren und ist auch bei bestimmten Grunderkrankungen erhöht. Zu diesen Risikofaktoren kam Covid-19 hinzu, zeigte eine große US-Studie. Demnach steigt die Wahrscheinlichkeit nach einer Covid-Erkrankung um 15 Prozent. In Österreich ist für alle ab 50 eine Herpes-Zoster-Impfung empfohlen, wurde am Freitag bei einer Pressekonferenz des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline (GSK) in Wien erinnert.