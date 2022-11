Planbare Posts und neue Webseite: Instagram stellt neue Funktionen vor

„Wir wissen, dass viele Leute das Internet zum Multitasking verwenden und wollen daher sicherstellen, dass unsere Website in dieser Hinsicht die bestmögliche Nutzererfahrung bietet", erklärte Instagram-Boss Adam Mosseri anlässlich des Starts des neuen Homepage-Designs und der neuen Funktionen in einem Video-Statement auf Twitter. Die eigene Seite sei nun klarer strukturiert und deutlich schneller und einfacher in der Handhabung. „Der neue Look nutzt die Vorteile von größeren Bildschirmen, die immer mehr zur Norm werden", betont der Firmenchef.