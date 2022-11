Mairhofer wird Geschäftsführer der Tiroler Industriellenvereinigung

Innsbruck – Im kommenden Jahr steht in der Tiroler Industriellenvereinigung (IV) ein Wechsel in der Geschäftsführung an: Michael Mairhofer wird die Funktion von Eugen Stark im Mai 2023 übernehmen, nachdem Stark den Ruhestand antreten wird. Stark war sechs Jahre Geschäftsführer der IV, teilte die Interessensvertretung am Freitag in einer Aussendung mit.