Bayern-Ausnahmetalent Wanner spielt bei ÖFB-Perspektivlehrgang vor

Wien – Ausnahmetalent Paul Wanner wird in eineinhalb Wochen erstmals zu einem Lehrgang des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) stoßen. Der 16-jährige österreichisch-deutsche Doppelstaatsbürger, jüngster Bundesliga- und Champions-League-Akteur in der Geschichte von Bayern München, ist Teil eines Trainingscamps für Perspektivspieler, das ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und U21-Coach Werner Gregoritsch in der ersten WM-Woche (21. bis 25. November) in Pula in Kroatien abhalten.