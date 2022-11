Schlümpfe-Sänger Vader Abraham mit 87 Jahren verstorben

Innsbruck – Im deutschen Sprachraum ist er als One-Hit-Wonder in die Geschichte eingegangen, aber dafür mit einem echten Ohrwurm, der sich nach wie vor durch die Gehörgänge einer Mehrheit der Bevölkerung gräbt: Am Dienstag ist der niederländische Schlagersänger Pierre Kartner alias Vader Abraham, der mit seinem "Lied der Schlümpfe" legendär wurde, wie erst jetzt bekannt wurde, im Alter von 87 Jahren gestorben.

Der Sänger und Komponist wurde am 11. April 1935 im niederländischen Elst geboren. In seinem Heimatland als Sänger, Komponist, Texter und Produzent erfolgreich, schuf er die Bühnenfigur des Vader Abraham. Mit markantem Bart samt Melone eroberte er 1977 mit dem "Lied der Schlümpfe" die Herzen und Chartplatzierungen. Weltweit wurden mehr als 25 Millionen Platten davon verkauft. Auch "Die kleine Kneipe" wurde ein Hit und erschien in mehr als 200 Cover-Versionen. In Österreich wurde der Song als "Das kleine Beisl" dank Peter Alexander populär. (TT.com)