Gestohlenes Rad führte Polizei zu Diebesgut, Drogen und Waffen

Mayrhofen – Ein Fahrraddiebstahl wurde am Mittwoch vier mutmaßlichen Serientätern zum Verhängnis. Die Polizei Mayrhofen wurde am Nachmittag darüber informiert, dass ein in Deutschland gestohlenes Rad mittels App in Mayrhofen geortet wurde. Zeitgleich wurde bei der Polizeiinspektion der Diebstahl eines E-Scooters angezeigt.