Pians – Bei Schalungsarbeiten auf einer Baustelle in Pians wurden am Freitagvormittag Kabel mit einem Bagger angehoben. Vermutlich wegen eines technischen Defekts löste sich dabei der am Bagger montierte Kran-Arm und traf einen 27-Jährigen am Oberkörper. Der Mann wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)