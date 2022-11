Musau – Einem Lkw-Lenker wurde am Freitagvormittag bei der Kontrollstelle Musau an der Fernpassstraße die Weiterfahrt untersagt. Grund: An dem Sattelkraftfahrzeug mit polnischem Kennzeichen waren vier von sechs Reifen massiv beschädigt. Der 40-jährige Lenker sowie der Fahrzeughalter wurden angezeigt. (TT.com)