Winter noch nicht in Sicht: Es bleibt freundlich und (zu) warm in Tirol

Bis zu 15 Grad zeigt das Thermometer am Wochenende an. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Innsbruck – „Ruhiges Hochdruckwetter mit viel zu milden Temperaturen für die Jahreszeit" erwartet Tirol am Wochenende, prognostiziert Werner Troger von den Meteo Experts. In den Bergen wird es fast sommerlich, aber auch im Tal sind bei einem Mix aus Sonne und Wolken bis zu 15 Grad möglich. Zum Start der neuen Woche gesellt sich noch der Föhn hinzu, bis er am Mittwoch einem kurzen Schlechtwetter-Einbruch weichen muss.

Hoch Charlie bringt milden Sonne-Wolken-Mix

Bestimmt wird das Wetter aktuell von Hoch Charlie. In Tirols Bergen sorgt es am Samstag für spätsommerliche Gefühle, so Troger: „Die 0-Grad-Grenze liegt zwischen 3700 und 3900 Meter Seehöhe. Wenn es in der Höhe so mild ist, sind die Aussichten im Tal aber meistens nicht ganz ungetrübt." Im Lauf des Tages ziehen immer wieder hohe Schleierwolken durch – und schieben sich teils auch vor die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad.

Etwas schwächer wird der Einfluss von Charlie am Sonntag, wenn das Hoch in Richtung Osteuropa und Skandinavien abzieht. Das Wetter bleibt dennoch „auf der schönen Seite", meint der Meteorologe. Bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag kommt meist die Sonne durch, die 0-Grad-Grenze sinkt leicht auf knapp über 3000 Meter.

📽️​ Video | Wetteraussichten für ganz Österreich:

Föhniger Wochenstart, Regen und Abkühlung am Mittwoch

Ohne großen Umschwung geht es am Montag und Dienstag weiter – obwohl ein Tief vom Atlantik aufzieht: „Wir liegen an der Vorderseite des Tiefs, das bedeutet Föhn und weiterhin milde Temperaturen", meint Troger. Erneut wechseln sich Sonnenschein und hohe Wolken ab, dichter fällt die Wolkendecke in Osttirol aus.

Am Mittwoch bricht der Föhn zusammen, eine Störungsfront sorgt für Regentropfen in weiten Teilen Tirols und leichte Abkühlung. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad, „es könnte immer noch viel kälter sein zu dieser Jahreszeit", betont der Experte. Schon wieder besser dürften die Aussichten am Donnerstag aussehen, wie es dann weitergeht, steht noch nicht fest. „Ein richtiger (Winter-)Einbruch ist aber definitiv nicht in Sicht."

Eines der wärmsten Jahre in Österreichs Messgeschichte

Zu warm für die Jahreszeit war es heuer oft: Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) schätzt, dass sich 2022 unter den fünf wärmsten Jahren der Messgeschichte einordnen dürfte. Auch Platz eins ist möglich. „In der Auswertung des Zeitraums von Jänner bis November liegt 2022 im Tiefland Österreichs derzeit gleichauf mit 2018, dem bisher wärmsten Jahre der Messgeschichte. Auf den Bergen liegt 2022 sogar deutlich voran“, erklärt Alexander Orlik.

Über den genauen Rang werden November und Dezember entscheiden: Aber berücksichtigt man den Prognosetrend der nächsten Wochen und nimmt man für den Dezember einen Durchschnittswert der letzten zehn Jahre, dann liegt 2022 im Tiefland Österreichs im Bereich des viertwärmsten Jahres der Messgeschichte und auf den Bergen im Bereich der ersten beiden Plätze", so Orlik.