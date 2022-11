Zwei ÖVV-Duos im Viertelfinale, Ermacora/Pristauz raus

Martin Ermacora und Moritz Pristauz sind in Brasilien ausgeschieden (Archivbild).

Uberlandia – Zwei der drei österreichischen Duos haben beim Elite-16-Turnier der Beachvolleyball-Pro-Tour im brasilianischen Uberlandia das Viertelfinale erreicht. Julian Hörl/Alexander Horst stiegen am Freitag sogar als Gruppensieger auf, Robin Seidl/Philipp Waller als Zweite. Ihre Gegner in der Runde der letzten acht am Samstag standen vorerst noch nicht fest. Der grippegeschwächte Martin Ermacora und Moritz Pristauz schieden hingegen knapp aus.