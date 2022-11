18-Jähriger schlug nach Sprung am Stubaier Gletscher mit Kopf auf

Neustift i. St. – Ein junger Skifahrer ist am Freitag im Rahmen einer Ausbildung bei einem Sturz im Stubaier Gletscherskigebiet schwer verletzt worden. Der 18-Jährige fuhr am Vormittag auf einer mit mehreren Sprungschanzen präparierten Piste ab. Bei einem Sprung geriet er in Vorlage, stürzte nach vorne und schlug mit dem Kopf auf der Schneedecke auf. Der Italiener wurde in die Klinik geflogen. (TT.com)