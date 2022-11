Bewusstsein für Moorschutz soll gestärkt werden

Zentrales Thema der Gespräche war einmal mehr der Fortschritt der Moor- und Auenstrategie 2030+. Sie soll im Zusammenschluss der Bundesländer und des Bundes die strategische Grundlage für den Moorschutz in Österreich bilden und das Bewusstsein für den Wert von Mooren und Torfböden steigern. Neben dem Lokalaugenschein des Redynamisierungsprojektes am Lech in Forchach wurde auch der Riedener See besucht. Er gilt als Beispiel eines intakten Kalkquellmoores. (TT, fasi)