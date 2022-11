Notschlafstelle in Innsbruck öffnet am Sonntag wieder ihre Pforten

Vor wenigen Tagen wurde die Notschlafstelle aufgebaut. Am kommenden Sonntag nimmt sie ihren Betrieb auf.

Innsbruck – Schlafplätze, Duschen, Mahlzeiten und menschliche Nähe. Das bietet das Rote Kreuz Innsbruck (RKI) Obdachsuchenden im Winter in der Notschlafstelle in der Richard-Berger-Straße 10. Am kommenden Sonntag öffnet sie wieder mit 20 warmen Schlafplätzen ihre Pforten. Die soziale Einrichtung bleibt bis 14. April 2023 täglich von 18 Uhr bis 8 Uhr geöffnet. Nächtigende werden bis 23 Uhr aufgenommen. Einlass finden Männer und Frauen, für die es keine anderweitigen Übernachtungsangebote gibt. „Unsere Klientinnen und Klienten erhalten einen warmen und sicheren Schlafplatz, Essen, Hygieneartikel, die Möglichkeit zu duschen und ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte“, sagt Stefan Biebel, Leiter der Abteilung Gesundheit und Soziale Dienste beim Roten Kreuz Innsbruck.