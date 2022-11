Der Nissan Juke wird zum Teilzeitelektriker

Lautlos und unauffällig rollt unser Juke die Garageneinfahrt hinauf und wir fädeln uns als Erstes im Stadtverkehr ein. Völlig entspannt und rein elektrisch absolviert man Kilometer für Kilometer, denn dank einer 1,2-kWh-Batterie geht dem Nissan Juke, im Gegensatz zu manchem Konkurrenten, nicht gleich der Saft aus. Voraussetzung ist allerdings, dass man den rechten Fuß entsprechend sanft in Richtung Bodenblech bewegt. Wer es übertreibt, der erweckt den Verbrenner zum Leben. Doch selbst wenn sich der Vierzylinder-Benziner einmischt, hält er sich angenehm im Hintergrund. Das gilt allerdings nur so lange, wie man dem Juke nicht die Sporen gibt. Dann reagiert der Verbrennungsmotor etwas brummig und auch die vergleichsweise großen Drehzahlunterschiede zwischen den Gängen für den Verbrenner fallen stärker auf. Fahrdynamik ist also nicht die Stärke des Antriebs, eine ruhige Gangart liegt ihm spürbar mehr.

Das ist vor allem der Technik geschuldet. Hier werden der Verbrenner, ein Elektromotor, ein Startergenerator und ein so genanntes Multimodal-Getriebe kombiniert. Das Getriebe verfügt über vier Gänge für den Verbrenner und zwei für den Elektromotor. Das Ganze hat den Vorteil, dass die Motoren, je nach Anforderung, seriell oder parallel eingesetzt werden können. Mal dient der Vierzylinder nur als Generator, mal unterstützt er die beiden E-Motoren. Ziel ist, ihn immer optimal zu nutzen und so den Verbrauch in der Praxis zu senken. Der lag bei uns während der 14 Testtage bei 6,7 Litern. Die zusätzliche Technik kostet aber Platz. So schrumpft der Kofferraum beim Hybrid von 422 auf 354 Liter. Klappt man die im 60/40 Format teilbare Rückbank um, erhöht sich der Wert auf 1237 Liter Volumen. Außen behält der Juke sein markantes Design. 19-Zoll-Leichtmetall-Aerofelgen und der modifizierte Grill lassen ihn sogar eine Spur sportlicher auftreten.