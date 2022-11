Lkw prallte gegen VBA-Anlage: Inntal Autobahn in Imst stundenlang gesperrt

Imst – In Imst musste am Freitagabend stundenlang die Inntal Autobahn (A12) gesperrt bleiben. Grund dafür war ein Lkw-Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, aber ein enormer Sachschaden entstand.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 17 Uhr: Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer fuhr nach Kranarbeiten im Imst auf die Autobahn in Richtung Zams auf. Weil er den am Heck des Wagens montierten Fahrzeugladekran nicht in die Transportstellung eingefahren hatte, prallte er damit gegen eine VBA-Anlage (Überkopfanzeige) der Asfinag.