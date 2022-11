Neuer Geschäftsführer für Tiroler Industriellenvereinigung

Innsbruck – „Nach sechs Jahren als Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Tirol verabschiedet sich Eugen Stark im Frühling statutengemäß in den Ruhestand“, meldet die IV. Starks Nachfolger als Geschäftsführer wird Michael Mairhofer, der nach 15 Jahren in leitenden Positionen im Amt der Tiroler Landesregierung in die Interessenvertretung der Tiroler Industrie wechselt.