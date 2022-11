Zirl sammelt Lebensmittel und Hygieneartikel für Tafel

Zirl – Immer mehr Menschen können sich alltägliche Einkäufe kaum noch leisten. In Zirl (und nicht nur dort) hilft die „Team Österreich Tafel“ mit kostenlosen Lebensmitteln aus – diese Hilfsaktion wird im November von der Marktgemeinde besonders in den Fokus gerückt. Da die Lebensmittelspenden, die das Rote Kreuz jeden Samstag bei den Partnern einsammelt, immer weniger, die Bezieher aber immer mehr würden, „ist es leider nicht mehr genug, um alle ausreichend zu versorgen“, heißt es in einer Aussendung der Gemeinde. Derzeit könne daher eine Hälfte der Bezieher nur in geraden Wochen, die andere Hälfte in ungeraden Wochen Lebensmittel abholen. Ziel sei nun, für die Tafel haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel zu sammeln, um damit das Fehlen von frischen Lebensmitteln auszugleichen.