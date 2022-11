Audi modifiziert sein erstes vollelektrisches Auto

Wien – Audi leistet sich derzeit einen besonderen Luxus. Die Vier-Ringe-Marke will mit aller Kraft der Kundschaft die Elektromobilität schmackhaft machen und verwendet dafür nicht weniger als vier verschiedene Plattformen. Der Trendsetter der Audi-Elektro-Offensive war der e-tron aus dem Jahr 2018, ein Oberklasse-SUV. Dem verpasst die VW-Tochter nun eine Modellpflege, die ihm nicht nur ein moderneres Auftreten, sondern auch ein Plus an Alltagstauglichkeit beschert. Und der zuletzt genannte Punkt betrifft in erster Linie die elektrische Reichweite.