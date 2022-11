Länder fordern neuen Schlüssel, Bund soll fehlende Milliarden ausgleichen

„Wir verlangen nicht zu viel“, mahnte Vorarlbergs LH Markus Wallner (VP) den Bund zu zügigen Verhandlungen: „Es ist nicht die Zeit für große und sinnlose Streitereien.“ Die Länder-Achse von Wien bis nach Vorarlberg habe man gestern jedenfalls mit einem gemeinsamen Positionspapier im Rahmen des Finanzreferententreffens in Wien geschlossen. Zu einseitigen Lastenverschiebungen kam von Wallner jedenfalls ein klares Nein. Auch von LH Anton Mattle (VP): „Eine übermäßige Belastung soll es weder für die eine noch die andere Seite geben. Der Bund ist aber in der Pflicht.“

Wiens Finanzstadtrat Peter Handke (SP) rechnete vor, dass es innerhalb der laufenden (und um zwei Jahre verlängerten) Finanzausgleichsperiode (2017–2023) zu erheblichen Verschiebungen auch in den ländertypischen Aufgabenbereichen Gesundheit, Pflege, Kinderbetreuung und Bildung gekommen sei. Seit 2001, so Handke, seien etwa die Ausgaben im Bereich Gesundheit um 100 Prozent, jene in der Bildung um 70 Prozent gestiegen. Hinzu seien Einnahmenausfälle (2017–23) von zehn Milliarden Euro für die Länder zu verzeichnen gewesen. Die bundesseitige Abschaffung der „kalten Progression“ werde zusätzlich mit Mindereinnahmen (2024–2026) von sechs Milliarden Euro geschätzt. „Die muss der Bund kompensieren“, so Handke. „Wir verlangen, dass die Mindereinnahmen und die steuerpolitischen Maßnahmen des Bundes abgegolten werden“, so Mattle.