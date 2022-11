Container für Flüchtlinge in Kufstein fix, Hagele macht Druck auf Gesundheitsministerium

Die Suche nach Standorten für die Unterbringung von Flüchtlingen in Containern läuft weiter. Jener in Kufstein ist seit gestern endgültig fixiert. Wie LHStv. Georg Dornauer (SP) bestätigte, werden „maximal“ 150 Menschen auf der Flucht in der Münchnerstraße in Containern untergebracht. Wie berichtet, war ursprünglich ein anderes Areal ins Auge gefasst worden. In Absprache mit der Stadt Kufstein entschied man sich nun für jenes in der Nähe einer bereits bestehenden Asylunterkunft. Für Dornauer ist dies übrigens kein Kompromiss, sondern „ein Beispiel dafür, wie wir die Unterbringung von Flüchtlingen machen werden: unaufgeregt und in Abstimmung und in Gesprächen mit den Bürgermeistern“.