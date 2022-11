Adventbasare und Flohmarkt mit sozialem Mehrwert

Im Pfarrsaal Völs (Werth 5) geht morgen Sonntag ein Handarbeitsbasar zugunsten der Vinzenzgemeinschaft Völs in Szene. Von 9 bis 16 Uhr bietet die Handarbeitsrunde allerlei Selbstgemachtes feil – Handarbeiten, Christbaumschmuck, Marmeladen, Kräutersalze, Kekse, Zelten oder auch Kuchen zum Mitnehmen. Ebenfalls am morgigen Sonntag bittet der „Lions Club Innsbruck Victoria“ zu einem Benefiz-Flohmarkt im Hotel Edelmanns in Kematen (von 10.30 bis 14 Uhr). Der Erlös kommt in Not geratenen Menschen in Tirol zugute (Spenden sind auch auf folgendem Konto willkommen: Hypobank Tirol: IBAN: AT80 5700 0300 5334 8529).

Im nahen Inzing wartet kommende Woche ein Adventbasar zugunsten der unermüdlichen Rumänienhilfe Inzing – der Verkauf geht am Freitag, 18.11., von 9 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 19.11., von 9 bis 12 Uhr im Jugendheim über die Bühne. Anschließend findet der Verkauf der restlichen Adventkränze in der Pfarrkirche Inzing statt. Übrigens: Die Rumänienhilfe wird auch am Inzinger Weihnachtsmarkt vertreten sein, der am 2. und 3., 9. und 10. sowie 16. und 17. Dezember jeweils ab 17 Uhr am Kirchplatz stattfindet. Die Rumänienhilfe bietet im Widumkeller Gestecke und Krippen, Weinhachtsbasteleien oder Selbstgestricktes für den guten Zweck an. (TT)