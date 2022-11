TSOI sucht musikalische Leitung: Ein Auftritt wie eine Bewerbung

Der Mann am Pult schonte weder sich selbst noch andere. Beim fulminant aufwallenden Finalsatz entfleuchte ihm sein Taktstab, in der Art eines bekannten Flugobjekts, pfeilgerade in Richtung Orchester. Rubikis selbst war am Ende verausgabt und erschöpft und dennoch völlig aufgedreht. Mehrmals eilte er durch die Reihen der MusikerInnen, umarmte, herzte, dankte. Geradezu euphorisch die Begeisterung im Saal.