Volvo EX90: Elektrisch ohne Kompromisse

Mit dem XC90 glückte Volvo eine Art Trendumkehr. Nach und nach führten die Schweden neue Produktreihen mit der neuen Formensprache ein, nach und nach etablierte sich die Plug-in-Hybridtechnologie. Doch der ganz große Wurf, den Volvo selbst in Aussicht stellte, nämlich vollelektrische Modelle, sollte noch einige Jahre auf sich warten lassen. Immerhin hat Volvo seit dem Vorjahr im Kompaktwagensegment den XC40 Recharge und den C40 Recharge im Sortiment. Doch es fehlte bisher das Flaggschiff für die Zeitenwende. Und ebendieses enthüllte Volvo am Mittwoch, erneut in Stockholm: den EX90. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Oberklasse-SUV, das zudem die nächste XC90-Generation schon vorwegnimmt. Der EX90 allerdings, so viel ist sicher, vertraut nur Elektromotoren, wenn es um den Vortrieb geht. Mit diesem Modell falle „der Startschuss für eine umfassende Modelloffensive“, wie Volvo verlauten ließ: Jedes Jahr will die Marke ein vollelektrisches Fahrzeug vorstellen, ab 2030 sollen sich nur noch Stromer im Angebot der Geely-Tochter befinden. „Vollelektrisch mit bis zu 600 Kilometern Reichweite pro Akkuladung unterwegs, ist der Volvo EX90 damit in vielerlei Hinsicht der Beginn von etwas Neuem für Volvo Cars“, befindet Volvo-Boss Jim Rowan anlässlich der Präsentation des EX90. Bis zu sieben Sitzplätze offeriert das Fahrzeug, das im nächsten Jahr in den Handel kommen wird. Als gesetzt gelten bisher zwei Leistungsstufen des EX90: eine mit 408 und eine zweite mit 517 PS. Für die ambitionierte Reichweite bürgt ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 111 Kilowattstunden. Volvo kündigt außerdem an, dass der EX90 über ein hohes Sicherheitsniveau und zahlreiche technische Ausstattungsdetails verfügt, darunter ein Lidar-Gerät. (hösch)