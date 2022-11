32-Jähriger stahl Handys und Bargeld aus Wohnwagen in Brixen im Thale

Brixen im Thale – Ein 32-Jähriger hat am Freitagabend zwei Handys sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einem Wohnwagen in Brixen im Thale gestohlen. Laut Polizei brach der Mann zwischen 20.20 und 21 Uhr in den auf einem Campinplatz stehenden Wagen ein.