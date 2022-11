Ostapenko besiegte auch Kraus und brachte Lettland wieder in Führung

Sinja Kraus war am Samstag im insgesamt dritten Einzel beim Billie Jean King-Cup in Schwechat gegen Jelena Ostapenko letztlich chancenlos. Die erst 20-jährige Wienerin unterlag der Weltranglisten-18., die am Vortag gegen Tamira Paszek erst nach Abwehr zweier Matchbälle gewonnen hatte, trotz Satzgewinn klar mit 0:6,6:3,1:6.

Der Sieger steigt in die Qualifikationsrunde 2023 auf, die Auslosung dafür wird am Sonntag (14.00 Uhr) in Glasgow vorgenommen. Der Verlierer spielt kommendes Jahr in der Europa-Afrika-Gruppe I. (APA)