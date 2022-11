Paszek glich für Österreich zum 2:2 aus: Entscheidung fällt im Doppel

Schwechat – Tamira Paszek schaffte am Samstag im insgesamt vierten Einzel den Ausgleich zum 2:2. Die 31-jährige Vorarlbergerin besiegte Diana Marcinkevica mit 6:2,6:3 und egalisierte für die zuvor in Rückstand geratene ÖTV-Equipe. Sinja Kraus hatte zuvor gegen die Weltranglisten-18. Jelena Ostapenko mit 0:6,6:3,1:6 verloren.

Paszek, die am Vortag gegen Ostapenko zwei Matchbälle nicht hatte nutzen können, startete stark gleich mit einem Break im Auftaktgame und erhöhte rasch auf 3:0. Die zweifache Wimbledon-Viertelfinalistin musste zwar den Aufschlag zum 1:3 abgeben, stellte dann gegen die Nummer 224 im Ranking mit einem neuerlichen Break auf 4:1. Dann musste Paszek aber eine medizinische Auszeit nehmen, in der sie sich an der linken großen Zehe behandeln ließ. Sichtlich behindert war sie danach nicht. Nach 49 Minuten stellte Paszek die 1:0-Satzführung her.