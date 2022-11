Kate Winslet zahlte Energiekosten für krankes Mädchen in Schottland

London – Hollywood-Star Kate Winslet (47) greift angesichts steigender Energiekosten einer Familie mit einem schwer kranken Mädchen in Schottland unter die Arme. Die britische Schauspielerin ("Der Vorleser") überwies der Spendenkampagne für die zwölfjährige Freya 17.000 Pfund (19.400 Euro), wie die Nachrichtenagentur PA am Samstag meldete.

Noch in diesem Jahr will der britische Sender Channel 4 den Film "I am Ruth" zeigen, in dem Winslet an der Seite ihrer Tochter Mia Threapleton (22) spielt. Die Oscar-Preisträgerin ist auch Co-Autorin des Films, der sich mit psychisch kranken jungen Menschen in Großbritannien beschäftigt. (APA, dpa)