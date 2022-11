Siegtreffer von Schlager: Leipzig vorerst erster Bayern-Jäger

Xaver Schlager (l.) ließ Leipzig über einen 2:1-Sieg in Bremen jubeln.

Bremen – RB Leipzig hat in seinem letzten Spiel vor der Winterpause seine Siegesserie fortgesetzt und zumindest vorübergehend den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der deutschen Bundesliga hinter Bayern München geschafft. Beim 2:1-Auswärtssieg des Pokalsiegers am Samstag bei Werder Bremen erzielte ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager in der 71. Minute das Siegestor. Für Hoffenheim war der Führungstreffer durch Christoph Baumgartner zu wenig, die TSG verlor gegen Wolfsburg 1:2.