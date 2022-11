Bauer von Kuh in Vorarlberg umgerannt und verletzt

Rankweil – Auf einem Bauernhof in Rankweil in Vorarlberg (Bezirk Feldkirch) ist Samstagnachmittag ein Landwirt von einem ausgebrochenen Rind umgerannt und verletzt worden. Das Tier wurde schließlich durch einen gezielten Schuss von einem Beamten des Einsatzkommandos Cobra getötet, um den verletzt am Boden liegenden Bauern nicht noch weiter zu gefährden, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde von einem Notarzt erstversorgt und in das Krankenhaus eingeliefert.