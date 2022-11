Schwaz verlor nur knapp gegen Fivers, Neuzugang Peric traf acht Mal

Woraus hätten die Schwazer Handballer am Samstag ihren Optimismus ziehen sollen? Aus der Statistik? Nein, bei den Fivers Margareten gewann man in der HLA-Meisterliga zuletzt am 25. Oktober 2008. Aus der Form? Nein, acht Niederlagen aus acht Spielen schlugen im Selbstvertrauen nieder. Am greifbarsten war die Hoffnung, dass sich der debütierende Neuzugang Filip Peric als Königstransfer erwies.