47-Jähriger bei Wildschweinjagd im Weinviertel angeschossen

Mistelbach – Im Bezirk Mistelbach im Weinviertel ist am Samstag ein 47-Jähriger bei einer Wildschweinjagd angeschossen worden. Polizeiangaben zufolge wurde der Wiener an der linken Hüfte schwer verletzt. Ein Notarzthubschrauber flog den Jäger in das Landesklinikum Mistelbach. Der Schütze stammt aus einem Personenkreis von vier Leuten, deren Jagdwaffen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg sichergestellt wurden. Eine kriminaltechnische Untersuchung wurde angekündigt.