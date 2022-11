Tiroler SPÖ-Landesrätin für Erleichterungen bei Einbürgerung

Ludwigs Vorstoß hatte für eine SPÖ-interne Debatte gesorgt. Die Wiener SPÖ hatte am vergangenen Wochenende den Beschluss gefasst, dass die Einkommensgrenzen für die Einbürgerung gesenkt werden sollten. Von der burgenländischen SPÖ kam hingegen Ablehnung.

Auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) konnte wie die Volkspartei auf Bundesebene mit dem Vorstoß des Wiener Bürgermeisters nichts anfangen. Der Landeschef sah "keine Veranlassung für grundsätzliche Änderungen in der Staatsbürgerschaftsvergabe". "Es ist gut, dass es in Österreich verschiedene Aufenthalts- und Partizipationsmöglichkeiten für Menschen aus aller Welt, wie die Rot-Weiß-Rot-Karte, aber auch klare Kriterien für die Erlangung der Staatsbürgerschaft gibt", sah Mattle keinen Änderungsbedarf.

Sie glaube, dass "jede Partei darauf abzielt, ihre Ideen und Werte auch in ein Regierungsamt zu bringen", antwortete Pawlata indes auf die Frage, ob die SPÖ auch auf Bundesebene in die Regierungsverantwortung drängen sollte. Nur so könne man "auch etwas verändern", argumentierte sie. Sie selbst stehe jedenfalls für den "Wunsch, inhaltlich etwas zu verändern".