„Scottish Christmas“ mit Lagana in Seefeld

Die Folkband "Lagana" gastiert nach einem umjubelten Konzert im Sommer nun auch zur Weihnachtszeit in Seefeld.

Seefeld – Wenn schottische Folk-Melodien auf moderne musikalische Arrangements treffen und sich die Zuhörer in den hohen Norden versetzt fühlen, dann hat dieses Gefühl einen Namen, zum Beispiel den der Band Lagana.

Und da klingelt es wahrscheinlich bei so manchen Musikfans in und um Seefeld, denn die Band um Frontfrau Saviera hat schon im Juli dieses Jahres im Seefelder Musikpavillon begeistert.

Eine ganz spezielle Lagana-Show mit einer Auswahl an winterlichen Kompositionen und internationalen Weihnachtsliedern im orchestralen Lagana-Folk-Rock-Gewand findet nun am 2. Dezember (Beginn: 18.30 Uhr) in der Pfarrkirche Seefeld statt.