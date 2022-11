Mehr als 50.000: Absam war Drehscheibe jüdischer Flüchtlinge

Absam – In den vergangenen Tagen wurde der Pogromnacht gedacht. Vom 9. auf den 10. November 1938 und an weiteren Tagen verübten Nazis organisierte Gewalttaten gegen die jüdische Bevölkerung im gesamten deutschen Reich. Mit den Übergriffen wurde deren Vertreibung radikalisiert und systematisiert.

Das Absamer Dorfmuseum schreibt seit Jahren das Erinnern groß. Leiter Mathias Breit hat nun interessante Fakten ans Licht gebracht: Absam war eine Drehscheibe jüdischen Fluchtbewegungen. Am Wiesenhof und Gnadenwalderhof befanden sich nach dem Zweiten Weltkrieg – oft allerdings nur für eine Nacht – mehr als 50.000 Flüchtlinge, jüdische Displaced Persons (DPs)“, erzählt Breit. DPs waren u. a. Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge, die nach Österreich und Deutschland verschleppt und von den Alliierten befreit worden waren. Im „Pächterhaus“ am Wiesenhof lebten offiziell die Organisatoren des Lagers. Oft handelte es sich jedoch um Mitarbeiter der Bricha, einer jüdischen Untergrundbewegung, die von 1944 bis 1948 Juden die illegale Einwanderung nach Palästina ermöglichte. Die Geschichte geht weiter: Im Juli 2018 besuchten Don und Esther Schon aus Phoenix den Wiesenhof. Die Amerikanerin wurde dort im Herbst 1948 geboren. „Es war ihr wichtig, den Ort zu sehen, da Mitglieder der Familie, überraschend nach dem Holocaust in Absam aufeinandertrafen“, so Breit.