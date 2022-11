Erfolgslauf für den jungen Tiroler Saxophonisten Andreas Mader

Andreas Mader. © Hauser

Jochberg – Gleich mehrere Erfolgsmeldungen erreichten uns dieser Tage aus Luxemburg. Dort weilt derzeit der gebürtige Jochberger Musiker Andreas Mader, und er heimste in diesem Jahr zwei sehr renommierte Preise ein. Zum einen erreichte der hochtalentierte Saxophonist Platz eins beim erstmals vergebenen „Werner-Pircher-Preis des Landes Tirol“, zum anderen gewann der junge Musiker Anfang Oktober die renommierte und hochdotierte „Naumburg Competition“ in New York.

Entgeltliche Einschaltung

Kurz zum Werdegang des Künstlers: Örtliche Blaskapelle, Musikschule Kitzbühel, Musikgymnasium Innsbruck – danach sein Studium (Bachelor und Master) am Conservatorium in Amsterdam, Erasmus am Pariser Konservatorium, Studium Live-Electronics (Elektronische Musik) in Amsterdam – und im nächsten Jahr wartet tatsächlich erstmals die legendäre Carnegie Hall.

Mader selbst freut sich unbändig: „Beim Werner-Pircher-Preis schwingen natürlich ganz viele persönliche Gefühle mit: Ich habe schon an vielen internationalen Wettbewerben teilgenommen, aber das war mein erster in der Heimat. Werner Pirchner ist für mich eine ganz faszinierende Persönlichkeit: seine Musik, seine Filme. Einfach ein Rebell, der es nie gescheut hat, auch schmerzhafte Kritik anzubringen und ganz tief in die Gesellschaft zu schauen. Und der Naumburg-Preis ist als traditionsreicher Wettbewerb mit großartigen Musikern unter den Gewinnern wie dem Geiger Leonidas Kavakos oder dem Klarinettisten Charles Neidich ein weiteres echtes Highlight in meiner Karriere.“

Da trifft es sich doch perfekt, dass man diesen Tiroler Ausnahmekönner noch im November in der Heimat sehen kann, nämlich im Rahmen des Konzerts „Junge Solisten am Podium“ des Innsbrucker Kammerorchesters InnStrumenti am 26. November um 20 Uhr im Haus der Musik in Innsbruck und am 27. November (17 Uhr) im Kurhaus Meran.