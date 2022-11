Studie: Energiekrise fördert grüne Transformation der Unternehmen

Trotzdem gebe es beim Thema Klimaschutz noch einige Luft nach oben. Ein Großteil der heuer hinzugekommenen Klimaschutzziele der österreichischen Unternehmen sei zudem eher dem Bereich „CO2-neutral“ beziehungsweise „klimaneutral“ zuzuordnen – und damit laut BCG nicht ausreichend. So will zwar jedes fünfte heimische Unternehmen seinen Treibhausgasausstoß ausreichend reduzieren, um das Pariser 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das seien um über 50 % mehr als ein Jahr zuvor, heißt es in der Analyse. Rund ein Drittel der Unternehmen mit Emissionsreduktionsziel senkt ihn laut BCG allerdings weniger als 2,25 % jährlich – also weniger als die Hälfte der 4,5 % pro Jahr, die für die Limitierung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius notwendig seien.