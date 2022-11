"Die Landwirtschaft der Zukunft wird anders funktionieren"

Rotholz – Dürren, Stark-regen, Hagel, Bodenverlust und neue Schädlinge. Diese und weitere Probleme werden viele Tiroler Bauernhöfe in teils existenzielle Schwierigkeiten bringen. Die Landwirtschaft der Zukunft wird grundsätzlich anders funktionieren als die heutige. Um zukunftsfit zu sein, ist ein struktureller Wandel nötig. Unter dem Motto „Veränderung anpacken“ lud deshalb die Landwirtschaftskammer Tirol in die Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sowie Lebensmittel- und Biotechnologie (HBLFA) in Rotholz zum Tag der Lebensqualität.

Was die Landwirtschaft konkret tun könne, wurde direkt im Anschluss an den Vortrag von verschiedenen Funktionären erklärt. Einer von ihnen, Anton Bramböck, ein Mitarbeiter der Landesabteilung Agrarwirtschaft, stellte eine durchaus steile These vor. Er sehe den Klimawandel zwar als große Herausforderung, sagte aber auch: „Ich glaube an die Selbstheilungskräfte des Organismus Umwelt.“ Ein Aspekt, der aus seiner Sicht zu wenig von den Naturwissenschaften beachtet sei. Seine Aussage blieb offen im Raum stehen.