Romed Giners werden bei Schützen-Bewerb den Vogel abschießen

Thaur – Vor Kurzem haben 178 Japaner namens Hirokazu Tanaka in Tokio einen alten amerikanischen Rekord gebrochen. 2005 hatten sich nämlich 164 Martha Stewarts in New York versammelt. Jetzt lösten die Japaner sie im Guinness-Buch der Rekorde ab, als die meisten Menschen desselben Namens, die sich an einem Tag an einem Ort versammelt haben.