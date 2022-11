Bürgermeister für Quote: Pro 1000 Einwohner vier Flüchtlinge?

Seit Kriegsbeginn stranden immer mehr Ukrainer in der EU. Der Migrationsdruck steigt. Tirol erfüllt seine Quote nicht. © APA/Scheriau

Von Anita Heubacher

Innsbruck – 4880 Schutzsuchende, darunter 3100 Ukrainer, sind derzeit in Tirol untergebracht. 2800 Vertriebene zusätzlich, also 7680, sollten es sein, damit Tirol seine Quote erfüllt. Wie im Jahr 2015 begibt sich die Landesregierung auf Herbergssuche und klappert Gemeinden ab. SPÖ-Integrationslandesrat Georg Dornauer setzt auf Freiwilligkeit. Die Asylwerber per festgelegter Quote auf alle 277 Gemeinden zu verteilen, lehnt er ab. „Die Rechnung, 2800 Menschen auf 277 Gemeinden zu verteilen, ist zwar vordergründig eine einfache, aber realpolitisch alles andere als zielführend.“ Dornauer geht damit Hand in Hand mit dem Koalitionspartner. ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle verweist darauf, „dass eine Gemeindequote in Tirol kein Thema ist“. Sie sei ein „untaugliches Instrument“. Die ÖVP in Tirol war bereits 2015 gegen eine Gemeindequote, die Grünen damals dafür.

Damals wie heute gegen eine Gemeindequote ist ÖVP-Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf. Ein oder 1,5 Prozent pro Gemeinde? Dafür seien Tirols Gemeinden zum Teil zu klein, sagt Schöpf. Tirols kleinste Gemeinde ist Gramais mit 41 Einwohnern. Außerdem müssten die Asylwerber begleitet und betreut werden. „In ganz Tirol verteilt, ist die Betreuung nicht möglich.“

„Ich halte eine solidarisch verteilte Aufnahme von Geflüchteten in Ländern und Gemeinden für essenziell.“ Georg Willi, Grüne (Bürgermeister Innsbruck)

In Innsbruck sind am meisten Schutzsuchende untergebracht. Das war 2015 und ist auch heute so. Innsbrucks Bürgermeister, Georg Willi von den Grünen, hält „eine faire und solidarisch verteilte Aufnahme von Geflüchteten in den Bundesländern und Gemeinden für essenziell“. Die Gemeinden müssten finanziell vom Bund unterstützt werden. „Dann kann diese Aufgabe bewältigt werden“, sagt Willi. Er weist Richtung Westen: „Vorarlberg hat hier bereits ein gutes Modell vorgelebt. Es ist gerecht, solidarisch, überfordert niemanden und macht die Betreuung besser und einfacher.“

"Eine Familie kann jedes Dorf aufnehmen"

Vorarlberg hat 2015 über eine Quote von ein bis 1,5 Prozent pro Gemeinde diskutiert. Heute sind 2800 Schutzsuchende, davon 1700 Ukrainer, in 726 Quartieren in 82 Gemeinden untergebracht. 96 Gemeinden hat das Ländle. Eine Gemeindequote will auch Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel. „Eine Familie kann ja jedes Dorf aufnehmen“, sagt er. „Ohne Quote gibt es aus meiner Sicht keine Lösung, weil man nicht einzelnen Gemeinden und auch nicht Kufstein eine beliebige Zahl an Flüchtlingen zumuten kann.“ Kufstein ist in die Bresche gesprungen, weil 30 Asylwerber untergebracht werden mussten. Sie hatte der Bund in Absam in Zelten untergebracht.

Krumschnabel hält 100 Schutzsuchende für Kufstein für eine zumutbare Marke. „Sinnvoll ist ein Personenschlüssel gemäß Einwohnerzahl.“ Kufstein hat rund 17.000 Einwohner. Das wären 0,6 Prozent. „Das wäre gerecht.“

2015 war Johanna Mikl-Leitner ÖVP-Innenministerin, heute ist sie Landeshauptfrau in Niederösterreich. 2015 mühte sich Mikl-Leitner am Widerstand der Gemeinden ab. Letztlich brachte sie eine Gemeindequote von vier Flüchtlingen pro 1000 Einwohner in die Debatte ein.

Applaus für den Vorstoß der Bürgermeister Willi und Krumschnabel gibt es in Tirol zwar keinen von Regierungsseite, wohl aber von der Opposition. Die NEOS sind für eine Gemeindequote und argumentieren das auch mit den Bildungseinrichtungen des Landes. Kinder mit nicht deutscher Muttersprache müssten flächiger verteilt werden.