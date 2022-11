50. Thronjubiläum: Große Feier für Margrethe II. von Dänemark

Dänemarks Königin winkt in Kopenhagen den Zuschauern bei den Feierlichkeiten zu ihrem Thronjubiläum zu. Begleitet wurde sie auch von Bürgermeisterin Sophie Hæstorp Andersen.

Kopenhagen – Königin Margrethe II. hat zusammen mit unzähligen Landsleuten nachträglich ihr 50. Thronjubiläum gefeiert. Während einer Kutschenfahrt durch Kopenhagen jubelten der nunmehr am längsten amtierenden Monarchin der Erde am Samstag Tausende Däninnen, Dänen und Touristen vom Straßenrand zu.

Anschließend zeigte sich die 82-Jährige im pinken Kostüm und strahlend an der Seite von Oberbürgermeisterin Sophie Hæstorp Andersen auf dem Rathausbalkon. Während Andersen die Menschenmenge vor dem Gebäude zu Hurrarufen aufforderte, winkte die Jubilarin in die Menge. Margrethe hatte den Thron nach dem Tod ihres Vaters Frederik IX. am 14. Jänner 1972 geerbt. Zu ihrem Königreich zählen neben dem EU-Land Dänemark auch Grönland und die kleinen Färöer-Inseln.