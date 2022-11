Über die Zukunft des Bersports: Alpinmesse startet wieder durch

Innsbruck – Ob auf schneeweißen Pfaden oder durch sattgrüne Wälder – ist die Liebe zum Alpinsport erst einmal entfacht, hält sie meist ein ganzes Leben lang. Und schafft es, immer mehr Menschen für das alpine Freizeitvergnügen zu begeistern, wie aktuelle Trends zeigen. Die diesjährige Alpinmesse steht ganz im Zeichen dieser eingeschlagenen Richtung und lockt seit gestern Vormittag zahlreiche Besucher in die Messe Innsbruck.

Damit die wachsende Anzahl an Alpinisten die Unfallquote nicht automatisch in die Höhe treibt, stehen sowohl Alpinmesse als auch Alpinforum unter dem Motto der „Alpinen Sicherheit“. Nach einer zweijährigen Corona-Pause freuten sich die Veranstalter – das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) in Kooperation mit der Congress Messe Innsbruck (CMI) – einmal mehr auf rund 180 namhafte Aussteller. Neben Sicherheitslösungen stehen Ausrüstung und Sportbekleidung im Fokus – überwiegend mit Blick auf Nachhaltigkeit. Workshops und Impulsvorträge sollen den Besuchern wichtiges Hintergrundwissen vermitteln.