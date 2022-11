Zusammenstoß im Schlepplift: Zwei Skifahrer in Sölden verletzt

Sölden – Bei einer Kollision im Schlepplift wurden am Samstagvormittag zwei Skifahrer in Sölden verletzt. Ein 17-Jähriger fuhr gerade mit dem Mutkogl-Schlepplift am Tiefenbachferner bergwärts, als ein 26-Jähriger auf der blauen Piste 39 talwärts fuhr. An der Stelle, an der sich Piste und Liftspur kreuzen, prallte der ältere mit dem jüngeren Skifahrer zusammen.