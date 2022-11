Baby nach Misshandlungen in Lebensgefahr: Vater (21) in Justizanstalt

St. Pölten – In Niederösterreich soll ein Baby vom 21-jährigen Vater misshandelt worden sein. Der Mann wurde festgenommen und nach Polizeiangaben vom Sonntag in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Zunächst war auch die 20 Jahre alte Mutter in Gewahrsam. Der Verdacht erhärtete sich nicht, die Frau wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der ein Monat alte Säugling war lebensbedrohlich verletzt worden. Er wird im AKH Wien auf der neurologischen Intensivstation behandelt.

Ursprünglich der Polizei gemeldet worden war der Fall am Freitagnachmittag aus dem Landesklinikum Tulln. Spitalsmitarbeiter erstatteten Anzeige, nachdem das Kind in das Krankenhaus eingeliefert worden war. Aufgrund des lebensbedrohlichen Zustands wurde der Säugling per Notarzthubschrauber in das AKH Wien geflogen.