Mehr als 7000 Affenpocken-Impfdosen noch im Dezember in Österreich

Wien – Noch im Dezember werden 7320 Impfdosen gegen die Affenpocken in Österreich erwartet, kündigte das Gesundheitsministerium am Sonntag in einer Aussendung an. Mit den neuen Dosen können alle Personen aus Risikogruppen geimpft werden, die sich für eine Impfung interessieren. Allerdings geht die Zahl der Neuinfektionen seit August global stark zurück. Auch in Österreich wird eine solche Entwicklung beobachtet, so das Ministerium. Bisher wurden 325 Fälle gemeldet.