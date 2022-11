Promis im Eiskanal: Joey Kelly rodelt bei der Wok-WM zum fünften Titel

Winterberg – Nach sieben Wintern ohne Wok-WM haben sich am Samstagabend wieder Promis in asiatischen Kochtöpfen den Eiskanal in Winterberg hinuntergestürzt. Multitalent und Kämpfernatur Joey Kelly gewann im Einer-Wok. Im Vierer-Wok gewann das Team aus den drei Olympiasiegern Johannes Ludwig (Rennrodeln), Francesco Friedrich (Bob) und Evi Sachenbacher-Stehle (Langlauf) sowie dem Schauspieler Felix von Jascheroff. Zu sehen war das Spektakel wie immer auf ProSieben.