Männer raubten Tankstelle in Innsbruck mit Hammer und Messer aus

„Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich eine Mitarbeiterin und zwei Kunden in der Tankstelle“, berichtet Katja Tersch, Leiterin des Tiroler Landeskriminalamtes (LKA). „Jener Täter, der den Hammer in der Hand hatte, ging auf die Angestellte zu, bedrohte sie und griff dann in den Kassenladen und nahm das Geld raus. Der zweite Täter hielt sich etwas im Hintergrund, zeigte aber deutlich sein Messer vor.“ Tersch sagt, einer der Kunden habe die Räuber, welche zu Fuß in Richtung Westen flüchteten, eine Zeit lang verfolgt, sie dann jedoch aus den Augen verloren. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei ergebnislos verlaufen. Wie die LKA-Leiterin betont, laufe die Suche aber auf Hochtouren weiter.