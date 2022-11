Saison-Aus für Tiroler Freeskier Rudigier nach Trainingssturz am Stubaier Gletscher

Stubaier Gletscher - Hannes Rudigier hat nach seinem gelungenen Weltcup-Auftakt mit Rang fünf im Big Air der Ski-Freestyler vor drei Wochen in Chur seine Saison schon wieder beenden müssen. Der 22-jährige Tiroler stürzte am Samstag im Training auf dem Stubaier Gletscher schwer und zog sich nach einem zu weit geratenen Sprung einen Kreuzband-, Meniskus- und Innenbandriss im rechten Knie zu. Rudigier wurde noch am Abend in der Privatklinik Hochrum erfolgreich operiert.