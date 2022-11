Grüne für höheres Uni-Budget, auch ÖVP räumt ein: „Wohl nicht genug“

Wien – Unterstützung für die Universitäten im Kampf um mehr Geld kam am Sonntag von Seiten der Grünen: Wissenschaftssprecherin Eva Blimlinger sagte im ORF-Magazin "Hohes Haus", dass die vom Wissenschaftsminister ausverhandelten 500 Mio. Euro mehr für 2023 und 2024 zu wenig seien. Es seien 900 Mio. oder "vielleicht sogar eine Milliarde" nötig, um den Betrieb zu sichern. ÖVP-Wissenschaftssprecher Rudolf Taschner räumte ein, dass 500 Mio. "nicht genug sein dürften".

"Es muss zusätzliches Geld her", teilte Blimlinger die Haltung der Hochschulen, die am Montag mit einem Protesttag die Forderung der Universitätenkonferenz (uniko) nach 1,2 Mrd. Euro mehr bis 2024 unterstrichen hatten. Die Grüne Abgeordnete forderte Wissenschaftsminister Martin Polaschek auf, noch einmal mit Finanzminister Magnus Bunner (beide ÖVP) - an den sie "natürlich auch appelliere" - zu verhandeln, damit Unis und Fachhochschulen zumindest einmal 2023 "gut über die Runden kommen" können.