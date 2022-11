Frau soll Bombe gezündet haben: Sechs Tote und 81 Verletzte in Istanbul

Die Explosion ereignete sich in der beliebten Einkaufsstraße Istiklal. © YASIN AKGUL

Istanbul – Bei einem Anschlag in der bekannten Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal sind am Sonntag sechs Menschen getötet und 81 weitere verletzt worden. Eine Verdächtige habe eine Bombe gezündet, sagte Vizepräsident Fuat Oktay am Abend. Videoaufnahmen zeigten, wie eine Verdächtige etwa 40 Minuten lang auf einer Bank sitze und wenige Minuten vor der Explosion aufstehe, sagte Justizminister Bekir Bozdag. Die Identität der Frau sei noch nicht geklärt.

Die Explosion trug sich laut dem Istanbuler Gouverneur Ali Yerlikaya um 16.20 Uhr Ortszeit zu. Der Knall war noch in anliegenden Vierteln zu hören. Oktay zufolge kamen vier Menschen noch vor Ort ums Leben. Unter den Toten seien auch ein Ministeriumsmitarbeiter und seine Tochter, schrieb Familienministerin Derya Yanik am Abend auf Twitter.

Hintergründe noch unklar

Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte kurz zuvor erklärt, es handle sich bei der Explosion um einen „hinterhältigen Anschlag". Definitiv von Terrorismus zu sprechen, sei vielleicht falsch, schränkte er ein. Aber der Gouverneur der Metropole, Ali Yerlikaya, habe ihm gesagt, es liege ein „Geruch von Terror" in der Luft, so Erdogan weiter. „Die Verantwortlichen werden die Strafe bekommen, die sie verdienen", fügte er hinzu. Er wünsche den Opfern des „Bombenattentats" Gottes Barmherzigkeit und den Verletzten schnelle Genesung. Die Täter würden bestraft werden, versicherte Erdogan.Der türkische Kommunikationsminister Fahrettin Altun erklärte, die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat liefen.

Derzeit keine Hinweise auf Österreicher unter den Opfern

Es war unklar, ob auch Österreicher unter den Opfern waren. Wie es aus dem Außenministerium auf APA-Anfrage hieß, lagen diesbezüglich noch keine Informationen vor. Die Erkundigungen durch das Generalkonsulat in Istanbul seien aber noch im Gange.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen versicherte den Bürgern der Türkei und Istanbuls seine „aufrichtige Anteilnahme". „Angesichts der schrecklichen Explosion diesen Nachmittag im Herzen von Beyoglu sind meine Gedanken bei den Familien der Opfer", schrieb Van der Bellen auf Twitter.

Ähnlich äußerte sich auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der von einer „fürchterlichen Explosion" sprach und den Verletzten rasche Genesung wünsche. „Ich hoffe, dass die Hintergründe schnellstmöglich aufgeklärt werden können", so Nehammer am Sonntagabend auf Twitter.

Ihr „tiefes Mitgefühl" den Opfern und deren Familien bekundete im selben Medium auch die Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im Parlament, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Das Außenministerium schrieb auf Twitter von „grauenvollen Nachrichten" aus Istanbul und übermittelte den Verletzten ebenfalls Genesungswünsche.

Nachrichtensperre verhängt, Nutzer beschweren sich

Rettungskräfte und Polizei waren nach der Explosion in großer Zahl vor Ort im Einsatz, berichtete der staatliche Sender TRT. Gegen Abend wurden den Berichten einer dpa-Reporterin nur Journalisten von staatlichen oder staatsnahen Medien auf die Istiklal gelassen.

Rettungskräfte und Polizei sind in großer Zahl vor Ort im Einsatz. © YASIN AKGUL

In türkischen Medien wurde die Berichterstattung zu dem Anschlag größtenteils eingestellt. Die Rundfunkbehörde Rtük verhängte eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um nicht für Angst und Panik in der Bevölkerung zu sorgen, hieß es in dem Schreiben am Nachmittag. Nur Interviews mit Ministern wurden noch ausgestrahlt, Erdogan war am Abend in den Flieger zur G20-Konferenz großer Wirtschaftsmächte auf der indonesischen Insel Bali gestiegen.

Die Menschen in Istanbul wurden angehalten, die Umgebung zu meiden. © YASIN AKGUL

Die Behörde für Informationstechnologie und Kommunikation (BTK) reduzierte am Abend Berichten zufolge zudem die Bandbreite für Social-Media-Plattformen. Für Nutzer bedeutete das, dass Seiten deutlich langsamer oder nur noch via VPN erreichbar waren. Der Anwalt Kerem Altiparmak twitterte dazu: „Die ganze Welt spricht über die Bombe, die in der Türkei explodiert ist, außer der Türkei."

Auf Bildern, die über die sozialen Medien verbreitet wurden, waren zerborstene Scheiben und auf dem Boden liegende, blutüberströmte Menschen zu sehen. In der Gegend rund um den Ort des Geschehens waren Rettungssirenen zu hören. Ein Kellner in einem Restaurant in der Nähe des Anschlagsorts berichtete, er habe einen lauten Knall gehört und Menschen wegrennen sehen.

Via Twitter verbreitete Bilder zeigen die Explosion in der belebten Straße. © Screenshot/Twitter

Die Istiklal ist ein touristischer Hotspot im Zentrum des europäischen Teils der türkischen Metropole, die auch sonntags häufig stark besucht wird. 2016 hatte sich ein Selbstmordattentäter auf der Straße in die Luft gesprengt und vier Menschen getötet, 39 weitere wurden verletzt.

Immer wieder Anschläge in der Türkei

