Sechs Tote und 53 Verletzte in Istanbul: Erdogan spricht von Anschlag

Istanbul – Bei einer Explosion auf der bekannten Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal am Sonntag sind sechs Menschen getötet und 53 weitere verletzt worden. Das teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Nachmittag mit. Erdogan bezeichnete die Explosion als „hinterhältigen Anschlag“. „Die Verantwortlichen werden die Strafe bekommen, die sie verdienen", fügte er hinzu. Die Explosion trug sich laut dem Istanbuler Gouverneur Ali Yerlikaya um 16.20 Uhr Ortszeit zu. Rettungskräfte und Polizei seien in großer Zahl vor Ort im Einsatz, berichtete der staatliche Sender TRT. Hubschrauber überflogen Beyoglu und angrenzende Stadtteile.

Definitiv von Terrorismus zu sprechen, sei vielleicht falsch, schränkte Erdogan ein. Aber der Gouverneur der Metropole, Ali Yerlikaya, habe ihm gesagt, es liege ein „Geruch von Terror" in der Luft. Der türkische Kommunikationsminister Fahrettin Altun erklärte, die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat liefen. Istanbul und andere türkische Städte waren in der Vergangenheit wiederholt von politisch motivierten Anschlägen militanter kurdischer oder islamistischer Gruppen erschüttert worden.

In türkischen Medien wurde kurz nach dem Unglück vorerst nicht über die Explosion berichtet. Die türkische Rundfunkbehörde Rtük verhängte eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um nicht für Angst und Panik in der Bevölkerung zu sorgen, hieß es in dem Schreiben am Nachmittag. Die Sender CNN Türk und TRT etwa unterbrachen daraufhin ihre Berichte über die Explosion auf der beliebten Einkaufsmeile.